Mercato NBA, Boston Celtics: Brad Stevens al lavoro per il rinnovo di Jaylen Brown

I Boston Celtics hanno davvero intenzione di prolungare il contratto del due volte All-Star Jaylen Brown nel corso della presente offseason? Senza ombra di dubbio.

Il rinnovo in questione scomoderà addirittura il massimo salariale ($295 milioni)? E l’accordo sarà di natura quinquennale? Sotto questi aspetti regna ancora il mistero.

Sconfinando nel campo dell’aritmetica contrattuale, è evidente che ogni certezza rimanga latente sino al momento dell’ufficialità. Tuttavia, è comunque possibile fiutare qualche indizio rilevante nelle parole di chi è direttamente implicato nella trattativa in qualità di President of Basketball Operations dei Celtics.

Brad Stevens, infatti, come riportato dall’insider biancoverde Brian Robb, sta lavorando da mesi al dossier “Jaylen Bown” e, proprio in occasione della Summer League 2023 di Las Vegas, si è detto particolarmente fiducioso in vista della sottoscrizione di un prolungamento che soddisfi entrambi i contraenti.

Così Stevens:

“È chiaro a tutti quanto Jaylen sia importante per noi. Dal Draft del 2016 ad oggi ha indossato sempre e solo la maglia dei Celtics e noi vogliamo che questo rapporto lavorativo, che ritengo anche in una certa misura sentimentale, duri ancora molti anni. Non abbiamo alcun tipo di fretta, posso dirvi solo questo. Non voglio sbilanciarmi né regalarvi informazioni travisabili, ma sono decisamente ottimista. Con la dovuta attenzione, stiamo facendo passi in avanti davvero significativi”.

Nessuna urgenza di rinnovo dunque, ma anche tanta voglia di trattenere il giocatore al TD Garden. In una lega in cui tanti front office intempestivi offrono rinnovi faraonici a giocatori proporzionalmente normali, una franchigia superiore per tempi, modi e storia come Boston pondera ogni singola mossa perfino con una superstar affermata. Il rinnovo alla fine arriverà, magari per quattro anni e a cifre inferiori (anche perché Boston vorrebbe inserire un terzo violino di spessore nel roster), ma l’avventura di Brown ai Celtics proseguirà.

