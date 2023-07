Tante stelle NBA sono state premiate questa notte durante la cerimonia degli ESPYs, gli Oscar dello sport americano: da Nikola Jokic a LeBron James passando per Jamal Murray, sono ben quattro i giocatori premiati. Hanno ricevuto il premio anche due giocatrici del college e A’ja Wilson miglior giocatrice WNBA, segno dell’ottima annata del basket.

Nikola Jokic miglior giocatore NBA, LeBron e Murray: tutti i premi agli ESPYs

Tra i giocatori NBA premiati agli ESPYs c’è Nikola Jokic, fresco campione con i Denver Nuggets che è stato nominato miglior giocatore della lega. Premiato anche Jamal Murray, suo compagno di squadra, che ha ricevuto il riconoscimento per il miglior atleta al ritorno alla competizione: un rientro dal grave infortunio culminato con la vittoria dell’anello.

The comeback that led to a championship 🏆 Jamal Murray wins the ESPY for Best Comeback Player! pic.twitter.com/woI3660mug — ESPN (@espn) July 13, 2023

Premiato anche LeBron James per aver realizzato la miglior prestazione per battere un record per aver superato Kareem Abdul-Jabbar. Il premio Muhammad Alì, consegnato a chi si impegna nel sociale, è andato a Jrue Holiday e a sua moglie, mentre A’ja Wilson ha vinto il premio come miglior giocatrice WNBA. Angel Reese premiata come miglior atleta al debutto, mentre Caitlin Clark riceve il riconoscimento come miglior atleta universitario femminile.

