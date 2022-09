NBA, la bozza sul torneo a stagione in corso

La formula del tanto vociferato torneo infrastagionale NBA è semplice, almeno in apparenza. Molto più complesso, ora, trovare convergenza di interessi che ne faciliti la messa a punto. La bozza d’intesa anticipata da Shams Charania di The Athletic si fonda su alcuni elementi cardine.

In attesa di ratifica dell’accordo tra lega e associazione giocatori (NBPA), si parte da questi presupposti: partite “di coppa” sino a fine a novembre, 8 squadre si qualificano alla fase finale (eliminazione diretta) nel mese successivo. Le altre 22 proseguono invece con la regular season. A livello logistico, vista la complessità intrinseca dell’articolato calendario NBA, va specificato che il torneo parallelo, inserito proprio nello scacchiere della stagione regolare, comporterebbe soltanto una gara aggiuntiva per le due formazioni che arriveranno a giocarsi la Finalissima. Da limare alcuni dettagli, compresa la definizione dei premi in palio. Si lavora per un innesto dall’annata 2023-2024.

Current framework of NBA In Season Tournament as soon as 2023-24, per sources:

– Cup games through November

– 8 teams advance to single-elimination Final in December; other 22 continue with regular season

– All games part of normal 82-game schedule; one extra for two Final teams

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2022