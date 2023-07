Dato che Thomas Bryant è stato ufficialmente firmato dagli Heat, Cody Zeller è stato immediatamente bloccati dei New Orleans Pelicans per coprire la posizione mancante. Il giocatore nelle prossime ore firmerà un contratto di un anno a 3.1 milioni di dollari. Giocatore in uscita dalla panchina per eccellenza, il 30enne interno riempie così il vuoto lasciato dalle partenze di Jaxson Hayes e Willy Hernangomez nel pacchetto lunghi.

