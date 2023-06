Mercato NBA, Victor Oladipo rimane ai Miami Heat: esercitata la player option

Victor Oladipo ha esercitato la sua player option da 9.4 milioni di dollari per la stagione 2023-24 e rimarrà ai Miami Heat. Oladipo, 31 anni, durante il primo turno dei Playoff NBA contro Milwaukee dello scorso aprile, ha riportato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Ha quindi recentemente subito il suo terzo intervento chirurgico importante negli ultimi quattro anni – gli altri due erano nella zona del ginocchio destro – e ad oggi non è stato comunicata una data di potenziale rientro in campo.

Oladipo è stato due volte All-Star con Indiana prima di farsi male nel gennaio 2019. I Pacers lo avevano quindi ceduto a Houston nel gennaio 2021. I Rockets, a loro volta, lo avevano girato a Miami solo dopo due mesi di permanenza in roster. L’ex Thunder ha giocato quattro partite nel marzo 2021 con gli Heat prima di farsi male di nuovo, totalizzando solo otto presenze di regular season nella stagione 2021-22 dopo essere tornato da un secondo intervento chirurgico. Nel corso dei Playoff 2022 è sceso in campo in altre 15 occasioni, accordandosi per un biennale con gli Heat la scorsa offseason.

