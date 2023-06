Mercato NBA, Danilo Gallinari potrebbe lasciare Washington: futuro ai Miami Heat?

Il futuro di Danilo Gallinari in NBA è ai Washington Wizards? Ad oggi dare una risposta è davvero complicato. Questo perché il giocatore – scambiato dai Boston Celtics verso la franchigia della capitale americana per Kristaps Porzingis – potrebbe essere rilasciato a breve. L’italiano sta ancora recuperando dalla rottura del crociato dello scorso settembre, infortunio che lo ha costretto ai box per tutta l’annata senza mai riuscire ad esordire con la canotta dei Celtics. Ecco perché – secondo quanto riporta il Miami Herald – Washington starebbe già pensando al buyout per liberarlo sul mercato NBA.

E quale potrebbe essere, quindi, la squadra del suo prossimo futuro? Sempre in base alle notizie sviscerate dalla testata di Miami, alla finestra ci sarebbero gli Heat, vogliosi di rinforzare il proprio roster dopo essere arrivati nuovamente alle NBA Finals senza riuscire però a spuntarla. Nella sua ultima stagione ‘attiva’ all’interno della Lega nel 2021/2022, il Gallo con la maglia degli Atlanta Hawks aveva fatto registrare una media di tutto rispetto, con 11.7 punti e 4.7 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

