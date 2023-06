NBA, Victor Wembanyama farà il debutto nella Summer League degli Spurs a Las Vegas

Il debutto di Victor Wembanyama con la maglia dei San Antonio Spurs non arriverà questo fine settimana. Gli Spurs hanno annunciato nella giornata odierna che la prima scelta assoluta non si unirà alla squadra in quel di Sacramento per partecipare alla California Classic Summer League, ma andrà con lo farà a Las Vegas per la NBA 2K24 Summer League. Gli Spurs affronteranno gli Charlotte Hornets lunedì e i Los Angeles Lakers mercoledì prossimo, prima di recarsi a Las Vegas.

Quando arriveranno in Nevada, i ragazzi di Popovich se la vedranno contro gli Hornets e la loro 2a scelta assoluta Brandon Miller per il 7 luglio prima di affrontare i Portland Trail Blazers (e Scoot Henderson) il prossimo 9 luglio. Wembanyama, lo ricordiamo, viene da una lunga stagione nella Serie A francese, dove ha raggiunto anche la serie finale (perdendola 0-3, ndr). Il lungo francese, per prepararsi al meglio alla sua prima annata NBA, ha anche confermato che non parteciperà alla Coppa del Mondo FIBA 2023 con la canotta dei transalpini.

Wembanyama si unirà agli Spurs per gli allenamenti della Summer League questa settimana prima che la squadra parta per Sacramento sabato.

