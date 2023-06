Mercato NBA, Donte DiVincenzo non esercita la player option: sarà free agent

Donte DiVincenzo ha ufficialmente rifiutato la sua player option da $ 4.7 milioni prevista nel contratto con i Golden State Warriors ed entrerà in free agency. Non si tratta di una grande sorpresa per gli Warriors, poiché c’era la sensazione che DiVincenzo potesse andare alla ricerca di un accordo decisamente più vantaggioso economicamente – e pluriennale – nel corso dell’attuale sessione di mercato NBA.

DiVincenzo, ripresosi da un problema alla caviglia, è riuscito a scendere in campo in 72 partite in questa particolare annata, dimostrando di essere una delle opzioni dalla panchina più affidabili per coach Steve Kerr quando si trattava di cambiare qualcosa in campo. Scelto nel 2018 dai Milwaukee Bucks, DiVincenzo ha viaggiato con quasi il 40% di realizzazione da dietro l’arco durante l’ultima stagione.

