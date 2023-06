Mercato NBA, Talen Horton-Tucker esercita la player option con Utah: 11 milioni per lui

La guardia degli Utah Jazz, Talen Horton-Tucker ha esercitato la sua player option del valore di 11 milioni di dollari e presente in contratto, per rimanere alla base. La notizia è arrivata direttamente dall’agente del giocatore Rich Paul il quale ha confermato la permanenza del giocatore ai microfoni di Brian Windhorst di ESPN. Horton-Tucker, 22 anni, ha viaggiato con una media di 10.7 punti e 3.8 assist in 20.2 minuti a partita per i Jazz la scorsa annata.

Il giocatore, lo ricordiamo, ha trascorso i primi tre anni della sua carriera con i Los Angeles Lakers, i quali lo avevano scelto durante il secondo giro del Draft NBA 20219. Dopo aver strappato un triennale da LA dopo due promettenti stagioni, THT ha subito un calo statistico nel terzo anno, con i Lakers che hanno deciso così di scambiare il giocatore con gli Utah Jazz, i quali avevano messo sul piatto Patrick Beverley.

Horton-Tucker ha visto un modesto miglioramento la scorsa stagione, ma ha ancora ampi margini da sviluppare. Dovrà cominciare a risolvere la scarsa vena realizzativa da dietro l’arco (28% in carriera) in quasi tre tentativi a partita. Il futuro di Utah passa anche da lui.

