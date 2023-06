NBA, Wembanyama incontra Tim Duncan, Ginobili e David Robinson: “Sono onorato”

In casa San Antonio Spurs è già tempo di sognare in grande. Dopo aver scelto Wembanyama alla numero 1 dell’ultimo Draft NBA, la compagine texana in queste ore ha accolto il suo fenomeno in città, vestendolo immediatamente con la canotta di appartenenza e – organizzando per lui – una serata speciale in compagnia di Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili e Sean Elliott.

Couldn’t ask for better role models 🖤 pic.twitter.com/lcw7cvbeTt — Wemby (@vicw_32) June 25, 2023

Un’accoglienza che ha fatto particolarmente piacere al francese il quale ha partecipato alla sua prima conferenza stampa ufficiale di fronte ai giornalisti all’AT&T Center:

“Probabilmente in un paio d’ore ho imparato di più sull’NBA di tutta la mia vita. È così bello vedere queste persone che sono così importanti per la città di San Antonio e averle al mio fianco. Volevano sinceramente condividere la loro esperienza. Hanno già iniziato a prendersi cura di me in questo viaggio che sarà lungo. È importante per me essere in una situazione in cui posso sentirmi me stesso.”

Wembanyama e il collega giocatore francese Sidy Cissoko, che è stato scelto al secondo giro del Draft (44esima pick assoluta), sono stati presentati ai tifosi di San Antonio durante un evento sul Riverwalk all’Arneson River Theatre. Dopo l’evento, sono stati portati all’AT&T Center, dove hanno scattato delle foto con le loro nuove maglie prima di essere stati accolti anche dal general manager degli Spurs Brian Wright. Quest’ultimo ha parlato in questa maniera nei confronti di Wemby:

“Volevo dirti direttamente che siamo entusiasti di poter crescere con te, di poterti supportare in tutto e per tutto. In particolare l’allenatore coach Gregg Popovich sarà presente nel tuo viaggio attraverso la vita e il basket. Il tuo talento è chiaro. Ma quando ti abbiamo conosciuto, la maturità, l’approccio, il carattere, ci hanno fatto capire quanto sei speciale.”

Quindi, la chiosa finale del giocatore classe 2004:

“Le ultime 72 ore sono state davvero faticose. Ma mi sto davvero godendo il momento. Tutti stanno facendo un lavoro perfetto intorno a me. Tutti stanno facendo del loro meglio. Ho le persone giuste attorno a me, ho la mia famiglia che mi supporta. Ovunque sono stato sono stato accolto calorosamente. Sono davvero felice di essere qui.”

