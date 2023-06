Mondiali FIBA 2023, Wembanyama non ci sarà per prepararsi alla prima stagione NBA

Victor Wembanyama non rappresenterà la Francia nella Coppa del Mondo di basket FIBA ​​2023 per prepararsi al meglio alla sua stagione da rookie in NBA. È questa la notizia odierna rilanciata da L’Equipe. Il quotidiano sportivo transalpino ha spiegato che la sua presenza ai mondiali è da escludere perché “non sarebbe realistico partecipare ad una competizione di questo tipo, in termini di sviluppo e non prudente in termini di salute”.

Wembanyama non sarà ai Mondiali basket 2023: il motivo

Wembanyama ha confermato la sua assenza motivandola in questa maniera:

“Spero che la gente capisca. È frustrante anche per me. La squadra francese è sempre centrale per me. Voglio vincere più titoli possibili con la squadra. Ma penso che questo – ad oggi – sia un sacrificio necessario”.

La stagione 2022-23 di Wembanyama con Boulogne-Levallois Metropolitans 92 si è protratta fino al 15 giugno quando la compagine è stata spazzata via nelle finali LNB Pro A. Il 19enne ha peraltro auspicato di scendere in campo con la canotta degli Spurs già nella prossima NBA Summer League 2023, che nel suo caso potrebbe svolgersi dal 3 al 17 luglio.

