Victor Wembanyama sbarca ufficialmente in NBA: la prima scelta assoluta del Draft 2023 vestirà la maglia dei San Antonio Spurs, con Gregg Popovich che non vede l’ora di lavorare con il giovane fenomeno francese. Tante le emozioni per Wemby, pronto ora a rispettare tutte le aspettative che hanno su di lui: un talento così cristallino non si vedeva da anni e lui è pronto a stravolgere la NBA.

Officially a Spur 🌟 pic.twitter.com/eZeFweUmbq — San Antonio Spurs (@spurs) June 23, 2023

Victor Wembanyama: “Non ho parole, finalmente sono qui. Spurs? I tifosi meritano il meglio”

I San Antonio Spurs hanno impiegato cinque minuti per annunciare la loro scelta, un modo per creare ancora più hype intorno al nome di Victor Wembanyama. Al termine del Draft 2023, il fenomeno francese ha raccontato tutte le emozioni della serata, una notte che ricorderà per sempre:

“Quando è iniziata la cerimonia sentivo le farfalle nello stomaco, prima di essere chiamato vedevo la mia famiglia in silenzio e tutti guardavano l’orologio, sono stati i cinque minuti più lunghi della mia vita. Quando sono stato chiamato ho ricevuto i complimenti da tante persone, ho incontrato Adam Silver e l’ho abbracciato. Non ho parole per descrivere cosa provo, probabilmente è la miglior notte della mia vita: ho sognato questo momento per così tanto tempo e finalmente sono qui, ho realizzato il mio sogno”

“Someone gave me this…someone knew this was happening somehow.” 😅 Wemby was gifted a Victor Wembanyama Spurs jersey after being selected 1st overall 👀 Live on ABC/ESPN pic.twitter.com/aEnujwnxgB — NBA (@NBA) June 23, 2023

Il fenomeno francese sbarcherà alla corte dei San Antonio Spurs e di Gregg Popovich, uno dei più grandi allenatori della storia NBA. L’obiettivo di Wemby è quello di far tornare la franchigia a competere ad alti livelli:

“Sono pronto a dare il 100%, farò tutto ciò che ho in mio potere per far vincere la mia squadra, per avere un grande impatto sulla franchigia, per rendere felici i nostri tifosi e per la comunità. Hanno una storia incredibile e meritano di stare in alto”

Le parole di Gregg Popovich

I San Antonio Spurs prendono quello che viene considerato da molti un vero e proprio talento generazionale. Sarà compito di Gregg Popovich plasmarlo e il tecnico dei texani parla così in merito a Wemby:

“Ha una grande disposizione, sa combinare una buona capacità intellettiva ed emotiva, conosce e sa cos’è l’hype: si rende conto di cosa sta vivendo e dell’attenzione che sta ricevendo in questo momento, ma la accoglie e la gestisce senza problemi. Sa gestire le responsabilità, sotto questo aspetto ha pochi consigli da ricevere: lavoreremo per farlo esprimere al meglio”

È ufficialmente iniziata l’era di Victor Wembanyama.

Leggi anche:

Draft NBA 2023, ecco le scelte al primo giro

Mercato NBA, i Golden State Warriors scambiano Poole: arriva Chris Paul

Mercato NBA, i Lakers salgono nel Draft: prendono la scelta numero 40 da Indiana