Mercato NBA, i Kings offrono un contratto a Vezenkov

I Kings avevano acquisito i diritti sul cartellino del bulgaro nello scorso Draft, spedendo in direzione Cleveland Cavaliers la scelta numero 49 del 2022. Ora sembra essere arrivata una ricca offerta di contratto per strappare l’ala da Atene. Le cifre non sono ancora state rivelate, ma secondo Harry Stavrou di sport24.gr Vezenkov guadagnerà leggermente meno di Keegan Murray e Malik Monk. Il che significa poco meno di 8.4 milioni di dollari annui. L’offerta segue la trade che ha visto protagonista i Kings durante la notte del Draft di giovedì. Scambiando il centro Richaun Holmes e la 24ª scelta con i Dallas Mavericks, Sacramento ha liberato molto spazio salariale.

Se rimanesse in Eurolega, Vezenkov guadagnerebbe 1.62 milioni di dollari nella prossima stagione con l’Olympiacos e 2.2 milioni di dollari l’anno successivo. Il suo contratto con l’Olympiacos prevede una clausola rescissoria con il costo compreso tra 1 e 1,5 milioni di dollari, e lui stesso dovrebbe pagare una parte di quella somma.

Negli ultimi mesi, i Kings hanno speso molto tempo in Grecia per vedere Sasha Vezenkov di persona. Prima con l’assistente allenatore Jay Triano, che si è recato ad Atente a febbraio. Poi anche l’allenatore Mike Brown, durante i playoff dell’Eurolega. Così il coach ha descritto il 27enne ai media greci.

“Lascia spazio per i suoi compagni di squadra, taglia bene, tira bene da tre, lotta per i rimbalzi. Sarà un giocatore efficace nella NBA a un alto livello, specialmente con la grinta che dimostra. È coraggioso e amo questo”.

Il due volte MVP della Lega Greca ha viaggiato a 17.6 punti, 6.9 rimbalzi e 1.9 assist di media in stagione. Non sorprende che Brown stesso abbia definito il suo acquisto una “priorità“.