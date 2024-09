NBA, Trae Young sicuro: “Fossi due metri, sarei il più forte di sempre”

Altro 185 centimetri e talento comunque sconfinato. Trae Young è sicuramente uno dei play più forti in circolazione da ormai diverso tempo e anche questa stagione vuole ribadire il suo essere qualitativamente più preparato di altri. Ospite dello show “Million $ Worth Of Game”, il giocatore di Atlanta ha poi rilanciato la questione, dicendo di essere nettamente più forte degli altri se fosse alto almeno due metri, come tanti suoi colleghi:

“Ho sempre detestato vedere colleghi che giocano solo perché sono alti, riescono a fare canestro solo per via della loro statura. Sento che se fossi alto due metri, potrei essere il miglior giocatore della storia, per via di come gioco, della mia comprensione del basket e della mentalità che porto in campo. Sono alto solo 1 metro e 85 e pratico uno sport pensato per gente molto più alta”.