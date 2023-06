Mercato NBA, Danilo Gallinari saluta i Boston Celtics: “Grazie a tutti voi”

Danilo Gallinari ha ufficialmente salutato i Boston Celtics qualche giorno fa, dopo essere stato scambiato in direzione Washington per poter far atterrare in Massachusetts Kristaps Porzingis. In questo senso, l’italiano ha chiuso la sua avventura con i biancoverdi senza mai scendere in campo, ovviamente influenzato dalla rottura del crociato accusato lo scorso settembre mentre vestiva la maglia della nazionale.

In ogni caso, il Gallo ha comunque voluto salutare staff e tifosi di Boston rivolgendo loro un messaggio sui social network, per poi concentrare la sua attenzione alla prossima tappa in NBA:

“Un enorme grazie va a tutto lo staff dei Celtics che mi ha aiutato nella riabilitazione e nel raggiungere il mio obiettivo. Sarebbe stato meglio dimostrarlo in campo. Ora sono pronto alla prossima avventura”.

