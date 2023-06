Mercato NBA, i Lakers pronti a pareggiare ogni offerta per Austin Reaves

Austin Reaves è stato uno dei protagonisti in positivo dell’ultima stagione NBA dei Los Angeles Lakers. Ecco perché intorno al suo nome c’è molto interesse da parte delle altre franchigie. Secondo quanto riporta Marc Stein, i gialloviola sarebbero pronti ad eguagliare qualsiasi offerta sul giocatore, per poterlo trattenere alla base. Il rischio di dilapidare parte del salary cap è concreto, poiché il playmaker potrebbe ricevere proposte vicine ai 100 milioni di dollari in quattro anni.

Reaves ha viaggiato con una media di 13.0 punti, 3.4 assist e 3.0 rimbalzi in 64 partite di regular season per i Lakers, tirando con il 52.9% dal campo e il 39.8% dall’arco. Numeri che sono aumentati addirittura nei Playoff NBA 2023 per una media che è arrivata a 16.9 punti, 4.6 assist e 4.4 rimbalzi a notte. Ha chiuso come terzo violino dietro solo a LeBron James ed Anthony Davis. Ha superato i 20 punti in tre delle quattro sconfitte contro Denver, ma è stata una incognita difensiva agli attuali campioni NBA per tutta la serie.

