NBA, AJ Griffin ora annuncia il suo ritiro: “Voglio seguire Gesù”

Solo pochi giorni fa, AJ Griffin aveva ufficialmente rinunciato al suo contratto garantito con gli Houston Rockets e ora se ne capisce il motivo. A soli 21 anni, l’ormai ex giocatore ha annunciato di volersi ritirare dalla pallacanestro giocata, tramite il suo canale YouTube. Queste le parole dette ad inizio video:

“Ho rinunciato al basket per seguire Gesù. So che a molte persone sembra un fallimento, ma voglio dirvi che sono emozionato ed entusiasta, perché davvero posso servire Dio completamente. Lasciare il basket mi permette di diventare un pastore a tempo pieno e di servire veramente il Signore con tutto il mio cuore e tutto il mio tempo.”

In pace con la sua scelta, il figlio di Adrian Griffin non sa ancora se giocherà mai più a basket, perché spiega di aver capito dal 2020 che dedicarsi a Dio era in definitiva la sua ragione di vita. Ora è pronto per diventare pastore e iniziare questo nuovo capitolo della sua vita. AJ Griffin non è il primo giocatore di basket a lasciare la NBA per dedicarsi alla religione: Darren Collison aveva fatto lo stesso qualche anno fa… prima di provare, senza successo, a tornare.

