Wizards, il Fondo sovrano del Qatar acquista il 5% di Monumental Sports & Entertainment

Un affare da circa 4 miliardi di dollari. Secondo quanto riportano Bloomberg e Al Jazeera, il Fondo sovrano del Qatar acquisirà il 5% di Monumental Sports & Entertainment, la società che gestisce gli Washington Wizards, le Washington Mystics della WNBA e gli Washington Capitals di NHL. È la prima volta che l’Autorità di Investimenti qatariota investe nel mondo dello sport statunitense.

L’accordo non è ancora ufficiale, ma si tratterebbe di un grande passo per il professionismo americano. Il portavoce della NBA Mike Bass ha svelato che il Consiglio d’amministrazione della lega si era già mossa a novembre.

“Vogliamo permettere investimenti passivi e non aggressivi in franchigie della NBA da parte di investitori istituzionali. Incluse dotazioni universitarie, fondi pensionistici stranieri o locali e fondi sovrani”.

Bass ha poi continuato, parlando della necessità per il Board NBA di approvare la transazione che vedrebbe il Fondo sovrano del Qatar diventare un socio di minoranza degli Wizards.

“Stiamo attualmente revisionando il potenziale investimento in Monumental Sports & Entertainment. Se sarà approvato, il Fondo qatariota sarà proprietario di una piccola percentuale della franchigia e non sarà in nessun modo coinvolto nelle sue operazioni o nelle sue decisioni“.