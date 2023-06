Mercato NBA, i Cavaliers esercitano la team option su Lamar Stevens

I Cleveland Cavaliers hanno scelto di esercitare la team option – per un valore pari al minimo salariale 1.9 milioni di dollari – sul contratto di Lamar Stevens. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic

Ad ogni modo, il contratto del venticinquenne non sarà completamente garantito fino al 10 gennaio 2024. Nella stagione NBA da poco in archivio ha disputato 62 gare con la maglia dei Cavs, partendo in quintetto in 25 occasioni. A livello statistico ha fatto registrare medie di 5.3 punti e 3.3 rimbalzi in 18’ di impiego a sera.

