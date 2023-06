NBA Draft, effetto Wembanyama sui rating tv: ora si pensa a calendario

Dopo quattro sole apparizioni in tv nazionale nella stagione NBA 2022-2023, i San Antonio Spurs si preparano a una nuova era. L’arrivo di Victor Wembanyama cambia le prospettive dell’intero mercato per la franchigia, che da anni cerca di ampliare il proprio bacino di tifosi. Il Draft 2023, il più seguito di sempre in tv, dà subito un indizio del possibile impatto mediatico del talento francese.

In attesa del calendario della regular season – diffuso in genere a metà agosto – i broadcaster principali della lega ragionano su come massimizzare la visibilità. Così ha parlato a The Athletic Dave Roberts, responsabile produzione NBA a ESPN:

“È un prospetto che può cambiare una franchigia e la storia del gioco? Sarà una storia che seguiremo e documenteremo finché avrà senso raccontarla.”



Craig Barry, vice presidente esecutivo e chief content officer per Turner Sports, si è soffermato sul rebuilding neroargento:

“Lui [Wembanyama] è una grande storia, non lo sottovaluto. Così come il rebuilding degli Spurs sotto la guida del [capo allenatore Gregg Popovich]. È il collettivo, non solo il ragazzo. È il fatto che questa franchigia storica ha aggiunto il giocatore potenzialmente migliore degli ultimi dieci anni e [ci si chiede] cosa possa fare per tornare a competere per il titolo.”

Leggi anche:

Paolo Banchero ha scelto Team USA: niente Italia per il giocatore NBA

Summer League 2023, calendario, programma, orari e dove vedere le partite in tv, streaming

Kawhi Leonard tornerà al 100% per il training camp