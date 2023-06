NBA, Marcus Smart saluta i Boston Celtics: “Gli arrivederci sono complessi”

Marcus Smart è rimasto suo malgrado coinvolto in uno dei tanti scambi che, come di consueto hanno animato l’immediata vigilia del Draft NBA 2023.

Passata qualche ora, a freddo, arriva il momento di contemplare il nuovo scenario, congedandosi da quella che per nove anni è stata la sua squadra: i Boston Celtics. Di seguito il post Twitter di commiato:

“Da dove comincio… quando inizio a pensare a questi nove anni sento scorrere dentro di me tante emozioni. Sono arrivato a Boston come un ragazzino ingenuo da Dallas, non sapendo bene cosa aspettarmi. Tutto ciò che conoscevo era l’etica del lavoro insegnatami da mia madre. Sapevo che mi sarei fatto il c**o per assicurarmi di GUADAGNARE il rispetto di ciascuno dei tifosi di Boston. Per questa ragione è stata dura. Boston, sei un luogo speciale per me. Sono cresciuto qui e ho incontrato alcuni dei miei migliori amici. Non dimenticherò mai il tempo trascorso qui. Non abbiamo vinto il 18º titolo, ma sono DAVVERO TANTO orgoglioso del successo raggiunto. Mi mancheranno molte cose di Boston, ma soprattutto i miei compagni di squadra, tifosi e ragazzi, […] Sono stati nove anni stupendi, grazie per tutto l’affetto… ma ora è il momento di guardare avanti. Non vedo l’ora di giungere a Memphis e iniziare. C’è qualcosa di speciale che sta bollendo in pentola. Sono grato di far parte della Grizzly Nation. Mettiamoci al lavoro.”