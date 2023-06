Bulls, Lonzo Ball non è atteso al rientro nella prossima stagione NBA

Il calvario di Lonzo Ball che oramai si trascina da un anno e mezzo non sembra avere fine. Dopo tante, troppe operazioni alle ginocchia in serie, il play dei Chicago Bulls sarà con ogni probabilità costretto a saltare tutta la stagione NBA 2023-2024. A delineare la prospettiva, a margine della notte del Draft NBA 2023, è stato Arturas Karnisovas, VP della franchigia. L’ex UCLA entra nel terzo anno del contratto con i Chicago Bulls, in scadenza al termine della stagione 2024-2025 – player option per il quarto anno.

Leggi anche:

Amen e Ausar Thompson: i due gemelli scelti nelle prime 5 posizioni al Draft NBA 2023

Victor Wembanyama si presenta: “Un sogno che diventa realtà”

Mercato NBA, i Golden State Warriors scambiano Poole: arriva Chris Paul