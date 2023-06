Amen e Ausar Thompson: i due gemelli scelti nelle prime 5 posizioni al Draft NBA 2023

Come si dice negli States, “la storia è stata scritta” all’interno del Barclays Center di Brooklyn durante il Draft NBA 2023. Nella notte, infatti, i fratelli gemelli Amen e Ausar Thompson sono stati scelti alla numero 4 e 5 dello stesso Draft: il primo è stato selezionato dagli Houston Rockets (n.4), mentre il secondo dai Detroit Pistons (n.5). Prima di loro, anche i fratelli Lonzo e LaMelo Ball erano stati scelti in Top-5 negli ultimi draft NBA nell’era moderna. Queste le parole di Amen ai microfoni dei giornalisti presenti alla serata:

“Penso che sia bello essere stato selezionato per primo. Significa molto per la mia famiglia. Io e Ausar saremmo stati felici comunque, indipendentemente dalle posizioni. Ma significa molto per la mia famiglia vedere che tutto il duro lavoro è stato ripagato. Torniamo indietro, siamo i primi gemelli nella stessa bozza a entrare nella top five, significa molto.”

La loro madre, Maya Wilson, era d’accordo.

“Non ci sono davvero parole per esprimere come mi sento. Vederli uno dopo l’altro, mi lascia a bocca aperta. Il mondo si sta semplicemente aprendo a loro. Non c’è limite. Quindi, sono solo molto entusiasta di ciò che il futuro ha in serbo. Sono molto felice.”

Forte anche l’entusiasmo per Ausar:

“Sono super eccitato. Sono super entusiasta di incontrare i miei allenatori, incontrare i miei compagni di squadra e crescere con loro. Voglio fare bene fin da subito”

Ora che il loro obiettivo di una vita di raggiungere l’NBA è stato raggiunto, il padre Troy Thompson ha condiviso la sua visione per il loro prossimo capitolo:

“La visione ora è diventare leader nelle loro squadre. Ovviamente, essere almeno All-Rookie nella prima stagione e magari competere per il Rookie of the Year. Abbiamo grandi ambizioni”.

Leggi anche

NBA Draft 2023, tutte le scelte del secondo giro

Draft NBA 2023, ecco le scelte al primo giro

Le 10 migliori prime scelte al Draft NBA secondo The Athletic