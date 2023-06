Paolo Banchero ha scelto Team USA: niente Italia per il giocatore NBA

E così si conclude un capitolo: Paolo Banchero ha scelto Team USA rispetto alla nazionale italiana di pallacanestro. Sembra questo l’esito definitivo annunciato da Shams Charania tramite un tweet. L’insider di The Athletic ha infatti confermato che il rookie of the year dovrebbe giocare con la nazionale americana ai prossimi Mondiali FIBA 2023 in programma nelle Filippine.

Orlando’s Paolo Banchero – the NBA’s Rookie of the Year – has committed to play for Team USA’s national team at the FIBA World Cup in the Philippines this summer, sources tell me and @joevardon.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2023