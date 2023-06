Draft NBA 2023: dove vederlo in diretta tv e streaming, orario, repliche

Il Draft NBA 2023 si prospetta di essere quello più importante dell’ultima decade. Questo grazie all’esclusiva presenza del nome di Victor Wembanyama, da tutti additato come il nuovo ‘alieno’ che dovrebbe svoltare il gioco del basket. Le sue lunghe leve, insieme ad una facilità di tiro sul parquet, legata alla mobilità di un lungo non tradizionale, fanno del francese il prospetto più interessante da seguire. Non solo lui, però: occhio anche a Scoot Henderson e l’esterno Brandon Miller. L’attesa è chiaramente alta. Ecco dunque dove vedere il Draft NBA 2023.

Dove vedere il Draft NBA 2023 in tv e streaming

Diretta Sky Sport NBA (Canale 209)

Sarà possibile seguire il Draft NBA in diretta su Sky Sport, che detiene in esclusiva i diritti tv dell’evento per l’Italia. Appuntamento nella notte italiana tra giovedì 22 e venerdì 23 giugno, a partire dalle 2.00. Canale tematico di riferimento Sky Sport NBA, il numero 209 della piattaforma. Commento in diretta in lingua originale.

Diretta streaming Now TV

Per scoprire i nomi Draft NBA chiamati sul palco del Barclays Center dal commissioner Adam Silver (1º giro, scelte 1-30) e dal suo vice Mark Tatum (2º round, scelte 31-60), valida anche l’opzione diretta streaming su Now TV.

Draft NBA 2023: le repliche su Sky Sport, con commento in italiano

Nella giornata di venerdì 24 giugno il Draft NBA 2022 sarà disponibile in replica, con commento in italiano. Ai microfoni Dario Vismara e Lorenzo Neri. Canale di riferimento sempre Sky Sport NBA (209). Primi passaggi alle ore 17:00 e alle 21:00.

