NBA Draft Lottery 2023: ecco l’ordine di scelta delle squadre

Poco prima della palla a due di Gara 1 della serie finale della Western Conference tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, a Chicago è andata in scena la Draft Lottery, appuntamento annuale che svela l’ordine di scelta delle prime 14 squadre al Draft, tra quelle che non hanno preso parte ai Playoff. La data designata per il Draft NBA 2023 è il 23 giugno.

NBA, Draft Lottery 2023: l’ordine di scelta delle squadre

Scopriamo assieme il quadro dopo la Draft Lottery 2023.

San Antonio Spurs Charlotte Hornets Portland Trail Blazers Houston Rockets Detroit Pistons Orlando Magic Indiana Pacers Washington Wizards Utah Jazz Dallas Mavericks Orlando Magic* Oklahoma City Thunder Toronto Raptors New Orleans Pelicans

*Scelta ottenuta nella trade che ha portato Nikola Vucevic a Chicago

