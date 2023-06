Mercato NBA, i Lakers salgono nel Draft: prendono la scelta numero 40 da Indiana

Mossa forse poco rilevante ma comunque da tenere d’occhio quella effettuata sul mercato NBA dai Los Angeles Lakers. I californiani, come riporta Adrian Wojnarowski, hanno infatti scambiato la loro scelta numero 47 verso gli Indiana Pacers, in cambio della loro 40° pick. I gialloviola hanno aggiunto anche una parte cash per salire all’interno del tabellone del Draft.

A questo punto, la compagine californiana detiene la scelta numero 17 del primo giro e la scelta numero 40 del secondo giro. Discorso diverso per Indiana che detiene quattro scelte stasera: 7, 26, 47 e 55.

