NBA Draft 2023: l’ordine delle scelte di primo e secondo giro

Nella notte andrà in scena il Draft NBA 2023, in diretta TV e streaming su Sky Sport. In questo senso, c’è da ricordare l’ordine di scelta da parte delle squadre presenti tra primo e secondo giro. Ovviamente, i più felici sono i San Antonio Spurs che – al 99.9 % – sceglieranno Wembanyama. Una mossa che potrebbe favorire il ritorno in panchina di Gregg Popovich. Andiamo a vedere il tabellone completo:

NBA Draft 2023: ordine scelte primo giro (1-30)

San Antonio Spurs Charlotte Hornets Portland Trail Blazers Houston Rockets Detroit Pistons Orlando Magic Indiana Pacers Washington Wizards Utah Jazz Dallas Mavericks Orlando Magic (via Chicago) Oklahoma City Thunder Toronto Raptors New Orleans Pelicans Atlanta Hawks Utah Jazz (via Minnesota) Los Angeles Lakers Miami Heat Golden State Warriors Houston Rockets (via LA Clippers) Brooklyn Nets (via Phoenix) Brooklyn Nets Portland Trail Blazers (via New York) Sacramento Kings Boston Celtics (via Memphis) Indiana Pacers (via Cleveland) Charlotte Hornets (via Denver) Utah Jazz (via Philadelphia) Denver Nuggets (via Boston) Los Angeles Clippers (via Milwaukee)

Draft NBA 2023: ordine scelte secondo giro (31-58)

31. Detroit

32. Indiana (da Houston)

33. San Antonio

34. Charlotte (da Charlotte via Philadelphia e Atlanta)

35. Boston (da Portland via Atlanta, LA Clippers, Detroit e Cleveland)

36. Orlando

37. Oklahoma City (da Washington via New Orleans)

38. Sacramento (da Indiana)

39. Charlotte (da Utah via New York)

40. Los Angeles Lakers

41. Charlotte (da Oklahoma City via New York e Boston)

42. Washington (da Chicago via the Los Angeles Lakers e Washington)

43. Portland (da Atlanta)

44. San Antonio (da Toronto)

45. Memphis (da Minnesota)

46. Atlanta (da New Orleans)

47. Indiana Pacers

48. LA Clippers

49. Cleveland (da Golden State via Utah e New Orleans)

50. Oklahoma City (da Miami via Boston, Memphis e Dallas)

51. Brooklyn

52. Phoenix

53. Minnesota (da New York via Charlotte)

54. Sacramento

55. Indiana (da Cleveland via Milwaukee e Detroit)

56. Memphis

57. Washington (da Boston via Charlotte)

58. Milwaukee

