Mercato NBA, i Clippers potrebbero scambiare Paul George: le ultime notizie

I Los Angeles Clippers potrebbero rendersi protagonisti con un colpo di mercato prima del draft NBA. Secondo quanto riporta Marc Stein, alcune squadre rivali credono che Los Angeles “stia testando il valore di Paul George, prendendo in seria considerazione l’idea di ricostruire e abbandonare il tandem formato da Kawhi Leonard/George.”

Stein ha indicato la presenza di due squadre su George, ossia Portland Trail Blazers e Houston Rockets, che hanno rispettivamente le scelte n. 3 e 4 del draft di giovedì. A questo punto, Los Angeles potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio: continuare ad insistere con la coppia di stelle o provare qualcosa di diverso? La verità è che i Clippers, negli ultimi anni non hanno goduto nemmeno di troppa fortuna, con i ripetuti infortuni delle proprie stelle nei momenti cruciali della stagione.

Peraltro, a complicare ulteriormente le cose, bisogna evidenziare che sia Leonard che George saranno presto idonei per potenziali estensioni contrattuali di quattro anni per un valore superiore a 200 milioni di dollari. Entrambi i giocatori possono quindi diventare free agent la prossima estate, dovessero rifiutare le rispettive player option per la stagione 2024-25.

Che Portland sia potenzialmente interessata non è sorprendente: i Trail Blazers sono alla disperata ricerca di stelle da aggiungere nel proprio roster, per regalare a Damian Lillard l’opportunità di competere per il titolo NBA. Le prossime ore saranno decisive.

