Gary Trent Jr. rimarrà ai Toronto Raptors: il giocatore, infatti, ha esercitato la player option da 18.5 milioni di dollari che lo legherà alla franchigia canadese nella prossima stagione. Una grande notizia per i Raptors e i suoi tifosi, visto che il compagno di reparto di Trent Jr. Fred VanVleet ha deciso di diventare free agent.

Toronto Raptors guard Gary Trent Jr. will opt into his $18.5 million player option for the 2023-24 season, CEO Rich Paul and agent Lucas Newton of Klutch Sports tells @NBAonTNT, @BleacherReport.

