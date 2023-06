Gli Washington Wizards rischiano di perdere un’altra pedina importante del loro scacchiere: dopo Beal – passato ai Phoenix Suns – anche Kyle Kuzma potrebbe non vestire la maglia capitolina nella prossima stagione. Il giocatore ha rifiutato di esercitare la player option, diventando così free agent già da questa estate.

ESPN Sources: As expected, Washington Wizards forward Kyle Kuzma has declined his $13 million player option and become a free agent. Kuzma will be one of the marketplace’s most prominent players. A return to Washington on a new deal remains a possibility.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2023