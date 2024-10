I tifosi dei Los Angeles Clippers sono avvolti da una cupa desolazione causata da Kawhi Leonard: il rientro del giocatore, infatti, è ancora incerto visto che non si ha una tempistica su quando potrà tornare a calcare il parquet di gioco. Con la nuova stagione alle porte, coach Ty Lue dovrà fare a meno della sua punta di diamante.

Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard is expected to be sidelined for indefinite period of time to start the NBA season as he rehabilitates the inflammation in his right knee, league sources tell me and @NotoriousOHM. pic.twitter.com/M5wFYIWGiv

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2024