Mercato NBA, Bruce Brown non esercita la player option con Denver: diventa free agent

C’era da aspettarselo dopo la buona stagione messa in archivio: Bruce Brown non ha esercitato la sua player option da circa 7 milioni di dollari con i Denver Nuggets per rendersi disponibile sul mercato NBA. Il giocatore diventa quindi free agent con l’intenzione di capire quali offerte arriveranno ai suoi agenti. È chiaro l’obiettivo di monetizzare con un accordo decisamente più importante e non è nemmeno escluso un suo ritorno nella compagine campione NBA.

Brown ha viaggiato ai Playoff con una media di 12.0 punti, 4.0 rimbalzi, 1.9 assist e 1.1 palle rubate in 20 partite. Da quando è stato scelto al secondo turno del Draft da Miami nel 2018, Brown ha superato le aspettative e si è ritagliato un posto importante con ognuna delle tre squadre NBA per cui ha giocato, ossia Heat, Nets e – appunto – i Nuggets.

