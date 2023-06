Mercato NBA, i Lakers pronti a scambiare la scelta 17 al Draft: i piani dei gialloviola

I Los Angeles Lakers si preparano al prossimo Draft NBA 2023 con un dubbio, ossia quello di mantenere (o meno) la scelta numero 17 nel proprio roster. Secondo Jovan Buha di The Athletic, “c’è una probabilità crescente” che i californiani scambino la propria pick. Non sarebbe una sorpresa se i Lakers scegliessero di scambiare quella scelta per arrivare ad un veterano possibilmente di livello.

Il roster dei Lakers, infatti, in vista della stagione 2023-24 è attualmente composto solo da LeBron James (supponendo che non si ritiri), Anthony Davis, Malik Beasley (un candidato importante per essere tagliato visto il suo contratto non garantito), Mo Bamba (anche lui potenzialmente potrebbe essere tagliato prima del 29 giugno per evitare il contratto garantito da 10 milioni di dollari, ndr), Jarred Vanderbilt, Max Christie e Shaquille Harrison.

Sia Austin Reaves che Rui Hachimura sono entrambi restricted free agent, anche se – verosimilmente – il front office deciderà di trattenere i giocatori pareggiando le offerte che arriveranno da altre squadre. L’intento però è quello di valutare bene la situazione per non rimanere ‘impiccati’ con il Salary Cap. Rimangono in sospeso, poi, le questioni legate a Dennis Schröder e D’Angelo Russell. Quest’ultimo non tornerà alla base, anzi verrà utilizzato come pedina di scambio dopo le evidenti lacune in zona difensiva e il malcontento – in questo senso – di coach Ham.

L’obiettivo per i Lakers, in soldoni, è semplice: circondare James e Davis con quanti più talenti complementari possibili. C’è anche da dare una risposta netta ai Phoenix Suns che si sono aggiudicati nelle scorse ore Bradley Beal, formando un big three di tutto rispetto con Kevin Durant e Devin Booker.

