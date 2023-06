Brooklyn Nets: Kevin Ollie si aggrega allo staff di Jacque Vaughn

I Brooklyn Nets hanno aggiunto cinque volti nuovi allo staff di Jacque Vaughn. Dopo il prolungamento del contratto firmato il 21 febbraio 2023, il 48enne affronterà la sua prima stagione completa alla guida della franchigia. Tra i nuovi assistenti che lo accompagneranno ha scelto Kevin Ollie, coach che ha portato al titolo NCAA i Connecticut Huskies nel 2014.

L’ex UConn, dopo il trionfo a livello universitario, si è trasferito nel 2018 nella squadra Overtime Elite in G League. Qui, per due stagioni, ha lavorato come head of coaching and basketball development. Più recentemente è stato uno dei candidati per la panchina dei Detroit Pistons, che è stata poi assegnata a Monty Williams. Oltre a Ollie, sono stati aggregati a Vaughn anche Ronnie Burrell, Will Weaver, Jay Hernandez e Corey Vinson.

I primi due conoscono bene i colori nero e bianco avendo entrambi un passato come allenatori capo dei Long Island Nets, la squadra di G League affiliata a Brooklyn. Weaver negli ultimi tre anni è stato assistente di Stephen Silas agli Houston Rockets e poi coach dei Paris Basketball in Francia. Hernandez ha lavorato dal 2018 come assistant coach for player development agli Charlotte Hornets, agli ordini di James Borrego. Da ultimo Vinson ha un passato nella NCAA con LSU e nella NBA come video coordinator e poi player development coach ai Phoenix Suns.

