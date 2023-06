NBA, Chris Paul parla della trade a Washington: “Non sapevo nulla”

Chris Paul è in NBA da ormai 19 stagioni, e ha capito che la lega funziona come un qualsiasi business. Chris Paul è venuto a conoscenza della trade che lo ha portato agli Wizards mentre si trovava in aereo. Nessuno lo aveva informato, anche se pensa che la scelta sia di Mat Ishbia, proprietario dei Suns, e dell’hall of famer e consulente della squadra Isiah Thomas. In una lunga intervista al New York Times, CP3 ha iniziato dalla sua reazione alla notizia dello scambio:

“E’ parte del business, e quello che capisci dopo un po’ è che nessuno ti deve niente. Non importa chi sei o che cosa fai. Ma quando succede e lo scopro perché mio figlio mi scrive, ho realizzato che Mat [Ishbia] e Isiah [Thomas] volevano andare in una direzione diversa, credo. Ho mostrato il telefono a mia moglie. Perché, voglio dire, avevo parlato a James Jones [general manager dei Suns] poco tempo prima. Ed ero sorpreso”

Paul ha continuato parlando della sua esperienza a Phoenix nelle ultime tre stagioni:

“Non ho avuto ancora molto tempo per pensarci. Quando succedono delle cose del genere non sono coinvolto solo io. Come ho detto, Mat e Isiah volevano andare in una direzione diversa. Ma la mia permanenza a Phoenix è stata fantastica. Sai quello che intendo? E’ stata veramente bellissima, però ora devo tornare a lavorare”

CP3 ha poi parlato del suo futuro, e ha detto di non aver mai pensato a quanti anni gli siano rimasti da giocatore:

“Ho fatto molte domande ad amici e altri che si sono ritirati, persone che ora lavorano in altri campi. E una delle cose che ho sentito più spesso nel corso degli anni è che quando inizi a pensare che sia finita, è finita. E ora non lo sento affatto”

Chris Paul ha concluso parlando di quello che vorrebbe fare dopo il ritiro:

“Mi piacerebbe diventare proprietario di una squadra. Conosco ogni sfumatura della lega grazie agli anni da presidente dell’unione giocatori. E ho molte relazioni dalle quali ho imparato tanto”

