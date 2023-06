Mercato NBA, Pat Riley: “Non smantelleremo i Miami Heat”

Una doppia delusione in meno di sette giorni. Prima la sconfitta nelle Finals per mano dei Denver Nuggets. Poi, lo scippo di Bradley Beal a opera dei Phoenix Suns. Dopo quasi 12 mesi, Pat Riley è tornato a parlare nella sala stampa del Kaseya Center di Miami. Non ha potuto commentare su Beal né su Damian Lillard, la lega lo impedisce. Ha comunque regalato qualche indizio sul futuro della franchigia. Sempre e comunque da prendere con le pinze, perché il presidente degli Heat rimane il padrino, the godfather.

Ha parlato dei giovani che costituiscono le fondamenta dei vicecampioni NBA, ma anche della stella indiscussa Jimmy Butler.

Poi Riley ha concesso i tanto attesi, quanto velati, commenti sulla direzione che i Miami Heat prenderanno durante l’estate.

“Abbiamo bisogno di ali fisiche che siano in grado di difendere e attaccare. Come tutti, credo. Saremo pazienti, non reagiremo senza tenere bene in conto le conseguenze. Possono bastare anche trade minori se sono quelle giuste. Non punteremo al grande nome tanto per fare. Ma ho tra i miei piani quello di acquisire ancora un’altra stella. Non voglio aspettare ancora anni per vincere: per questo stiamo lavorando per costruire una squadra da titolo”.