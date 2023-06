NBA, ritenuta “inappropriata” ed “eccessiva” la sospensione di Ja Morant dalla NBPA

Dopo l’annuncio di Adam Silver sulla sospensione della star dei Grizzlies, non ha tardato ad arrivare la risposta della NBPA (National Basketball Players Association), l’ente che si occupa dei diritti e degli interessi dei giocatori della NBA.

La executive director Tamika Tremaglio non ha usato mezzi termini nella sua replica, definendo la sospensione di 25 partite per Ja Morant come “inappropriata”:

“Ja si è già pentito delle sue azioni e si è assunto tutte le responsabilità. Noi lo supportiamo inevitabilmente mentre cerca di rappresentare sé stesso, i giocatori e la lega nel miglior modo possibile. Come imposto dalla punizione, che lo costringerà a rimanere fuori fino a Dicembre e a raggiungere determinati obiettivi prima del rientro, crediamo che sia eccessiva e inappropriata per diversi motivi, tra cui i fatti accaduti in questo incidente. Non è giusto e coerente rispetto ad altre punizioni passate, esploreremo con Ja tutte le opzioni e i prossimi passi da fare.”

Vedremo nei prossimi giorni se le parole della direttrice influenzeranno Adam Silver e con quale intensità.

Quel che è sicuro è che Ja Morant perderà potenzialmente 51 milioni di dollari nella prossima stagione: a causa delle 25 gare che salterà, non sarà eleggibile per i premi di fine stagione che includono All-NBA, MVP e DPOY.

