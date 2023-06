NBA, gaffe per Wembanyama: “Dovrò andare spesso a San Antonio”

Il Draft NBA è ormai alle porte. Il prossimo 22 giugno, le squadre NBA sceglieranno i migliori giovani talenti e proveranno così a cambiare la loro storia. La prima scelta di quest’anno è ormai nota da mesi (se non anni): stiamo parlando del super talento francese Victor Wembanyama. Classe 2004, 2 metri e 21 centimetri per neanche 100 chili, Wembanyama è il miglior talento che si presenta al Draft dai tempi di LeBron James, esattamente venti anni fa.

I San Antonio Spurs, premiati dalla lotteria con la prima scelta assoluta, possono così ribaltare una storia recente fatta di sconfitte e delusioni. E Wembanyama è il nome giusto su cui puntare per ricostruire una franchigia. Il Draft non è una scelta esatta, ma anche il talento francese è consapevole che sarà il primo a essere chiamato la notte del 22 giugno. E in una recente intervista, parlando degli impegni che avrà la notte del Draft, è caduto in una gaffe, dicendo:

“Sarò abbastanza impegnato, so che dopo il Draft avrò degli avanti e indietro da fare a San…”

Il ragazzo francese ha poi fatto una risata, ricordandosi che al momento la sua destinazione è (almeno sulla carta), ancora incerta, e si è corretto:

“Dovrò fare avanti e indietro diverse volte per gli Stati Uniti. Non ho ancora fatto molte gaffe durante le interviste, ma non inizio certo oggi”

Wembanyama è poi tornato più serio, e ha elencato solo alcuni dei tanti impegni che dovrà assolvere in questa lunghissima estate:

“Dovrò certamente andare a Portland al Campus Nike. Ho molte cose da fare negli Stati Uniti, prima e dopo la Summer League”

Il lungo francese ha concluso l’anno con una delusione, non riuscendo a vincere il titolo con i suoi Metropolitans 92. La squadra parigina si è arresa alle Finali contro l’AS Monaco, ma Wembanyama ha tutto il talento per rifarsi, nei prossimi anni, in NBA.

