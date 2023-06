Paolo Banchero fa visita al Jordan World of Flight Milan: “Onorato di essere qui”

Paolo Banchero, volto di Jordan Brand e parte della nuova generazione di talenti che stanno facendo evolvere la pallacanestro, è stato ospite al Jordan World of Flight Milan, inaugurato lo scorso dicembre, primo negozio Jordan al mondo e l’unico in Europa, luogo di incontro e di connessione per tutti gli appassionati del brand.

Per Banchero, cresciuto indossando le Jordan, essere entrato a far parte del brand e della sua famiglia è stato l’avverarsi di un sogno, reso possibile anche grazie alla sua audacia e determinazione che ancora oggi lo guidano e lo spronano per raggiungere l’eccellenza.

“Sono davvero onorato di essere qui al Jordan World of Flight Milan: Jordan brand è da sempre parte della mia vita, sono cresciuto sognando di far parte di questa famiglia. È fondamentale credere in se stessi, nei propri sogni, non mollare mai ed essere supportati da qualcuno.”

L’atleta Jordan ha avuto la possibilità di visitare il negozio e di incontrare i fan che hanno inoltre potuto partecipare a un panel condotto da Gianluca Gazzoli. L’amore per la cultura cestistica, le sneakers e lo streetwear non è mancato nelle conversazioni avvenute presso il Jordan World of Flight Milan.

