Mercato NBA, Suns interessati a Malcolm Brogdon

Dopo l’uscita contro i Denver Nuggets al secondo turno di Playoff, i Phoenix Suns vogliono rafforzarsi in questa offseason per essere tra i favoriti per il prossimo titolo NBA. La squadra dell’Arizona può contare su due superstar come Durant e Booker, e ha intenzione di aiutarli. E tra gli obiettivi del front office sembra esserci anche Malcolm Brogdon.

La scorsa settimana la dirigenza aveva scelto di tagliare Chris Paul, che è diventato così free agent. Da contratto, CP3 avrebbe dovuto prendere 30 milioni nella prossima stagione, ma si sono ridotti a 15 con il taglio. Chris Paul vuole comunque continuare a giocare per molti anni, e Phoenix rimane la sua prima scelta. Secondo quanto riportato da Jake Fischer, senior reporter per Yahoo Sports, i Suns sarebbero però interessati a Malcolm Brogdon per rafforzare il reparto guardie.

Questa scelta potrebbe essere sensata anche per i Celtics. Negli ultimi Playoff Derrick White ha giocato un’ottima pallacanestro, viaggiando a 13 punti e due assist di media. I biancoverdi sembrano voler puntare molto sull’ex giocatore degli Spurs, e vogliono aumentare il suo minutaggio. A quel punto, Malcolm Brogdon potrebbe invece passare più minuti in panchina. Visto il contratto abbastanza ingombrante (22.5 milioni di dollari per le prossime due stagioni), i Celtics potrebbero scambiarlo per ridurre il monte salari e/o trovare un altro giocatore più utile per le rotazioni.

Nell’ultima stagione Malcolm Brogdon ha tenuto una media di 15 punti, quattro rimbalzi e quasi quattro assist a partita. Rispetto alle stagioni precedenti sono diminuiti i punti realizzati, ma sono migliorate le percentuali al tiro. Brogdon ha tirato con il 44,4% da tre e il 48% dal campo. Nonostante non sia più giovanissimo, rimane un ottimo giocatore, soprattutto in uscita dalla panchina, e i Suns potrebbero rinforzare il loro roster prendendolo.

Leggi anche:

NBA, Michael Jordan cede gli Charlotte Hornets dopo 13 anni

Tony Snell parla per la prima volta del suo autismo

Mercato NBA, Chris Paul: “Vorrei restare a Phoenix”