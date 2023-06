NBA, Denver Nuggets favoriti al titolo per la prossima stagione

Doppietta di MVP in due stagioni consecutive per Jokic. Anzi, quasi tripletta. Perché non anche un back to back di titoli? Neanche il tempo di festeggiare la vittoria in gara 5 contro Miami per 94-89. Le agenzie di scommesse sportive avevano già pubblicato i loro favoriti al titolo per la stagione NBA 2023-2024. E lì, in cima a tutti, ci sono proprio i Denver Nuggets.

Sono ovviamente quote trascinate dal momento, dall’eccitazione attorno a un progetto che finalmente è sbocciato nel suo fiore più bello e prezioso. L’anno scorso, per intenderci, al 17 ottobre c’erano ben nove squadre sopra i Nuggets nella classifica delle ‘favorite al Larry O’Brien Trophy’. Tra cui i Golden State Warriors, i Brooklyn Nets e i Los Angeles Clippers. Di certo le scommesse non sono una scienza esatta, tutt’altro.

Per la prossima annata si tratta solo di speculazioni ben poco indicative. Di mezzo c’è il Draft, la free agency e tutta la stagione regolare. Che tra scambi, infortuni e ritiri vari riserverà sicuramente più di una sorpresa. Secondo Caesars Sportsbook, Denver ha circa il 21% di probabilità di vittoria anche alle Finals 2024. A inseguire i Boston Celtics e i Milwaukee Bucks, rispettivamente a 17.4% e 14.3%. I Lakers di LeBron sono dati poco sotto il 10%, così come gli Warriors di Curry. I Miami Heat, nonostante i Playoff incredibili di quest’anno, sono dati come la nona forza della lega con il 5.5% di possibilità.

Non solo titolo. Nikola Jokic comanda anche la classifica dei favoriti per la vittoria del premio MVP 2023-2024. Sempre secondo Caesars Sportsbook, il serbo avrebbe oltre il 22% di probabilità di portarsi a casa per la terza volta la statuetta per il miglior giocatore della stagione. Battuta la concorrenza di Antetokounmpo, Doncic e del vincitore in carica Embiid. Da sottolineare la presenza, come ottavo in classifica, di Shai Gilgeous-Alexander (6.6%).

