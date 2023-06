Mercato NBA: VanVleet sarà unrestricted free agent

Ed ecco il primo tassello della nuova stagione. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Fred VanVleet diventerà unrestricted free agent dal prossimo primo luglio. La guardia All-Star ha comunicato ai Toronto Raptors che rifiuterà l’opzione che lo avrebbe legato ai canadesi per un’ulteriore stagione a 22.8 milioni di dollari.

Nel novembre 2020 aveva firmato il contratto più lucrativo di sempre per un giocatore non scelto al Draft (4 anni, 85 milioni). Superato poi solo dai 5 anni – 90 milioni di Duncan Robinson a Miami. Nella NBA odierna, però, quelle cifre stanno un po’ strette a un giocatore da 19.3 punti e 7.2 assist di media. Secondo Jasmyn Wimbish di CBS Sports, non si può escludere che VanVleet torni ai suoi Raptors firmando un contratto più favorevole. Sarebbe sicuramente necessaria un’intercessione da parte del presidente Masai Ujiri e del nuovo allenatore Darko Rajakovic. Oltre a risolvere il nodo dei soldi, bisognerebbe riconfermare al giocatore la sua centralità nel progetto Raptors. Cosa che nell’ultima stagione è stata messa in dubbio dagli astri nascenti di Scottie Barnes e O.G. Anunoby.

Nel caso in cui VanVleet dovesse partire, sarebbero due le modalità possibili. Quella più comoda alla franchigia canadese è una sign-and-trade in modo da non perdere un mattone importante della squadra senza ricevere nulla in cambio. Secondo The Athletic in questo senso bisognerebbe tenere d’occhio Minnesota, Chicago, Phoenix e Philadelphia. Le ultime due hanno troncato (o sono in procinto di farlo) i rapporti con le loro guardie titolari: Chris Paul e James Harden.

Meno probabile sarebbe una fuga gratuita dal Canada. Se così fosse, squadre con ampio spazio salariale come Orlando e Houston potrebbero garantirgli cifre adeguate alle sue pretese. Da non escludere anche la pista Los Angeles, sponda Lakers. I gialloviola non rinnoveranno un deludente DeAngelo Russel e saranno attivi sul mercato per costruire un roster all’altezza delle aspirazioni di titolo di LeBron James.

