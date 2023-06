NBA Draft 2023, Wembanyama tra i 10 invitati alla green room

Victor Wembanyama, la prossima prima scelta assoluta, è tra i diciannove giocatori già invitati ad assistere di persona al Draft. Il 22 giugno al Barclays Center, palazzetto di casa dei Brooklyn Nets, il gigante francese dovrebbe diventare ufficialmente la nuova punta di diamante dei San Antonio Spurs. Il suo impegno nella finale del campionato francese contro il Monaco non dovrebbe in alcun modo impedire la sua presenza. Il Boulogne-Levallois è sotto 2-0 in una serie alla meglio delle cinque. E in caso di parità sul 2-2, la gara decisiva sarà giocata il 20 giugno, permettendo a Wembanyama di recarsi negli Stati Uniti in tempo.

Secondo Jonathan Givony di ESPN, tutti i ragazzi per ora invitati occupano le prime diciannove posizioni nella top-100 di ESPN. Oltre a Wemby, sarebbero stati contattati: Brandon Miller, Scoot Henderson, i fratelli Amen Thompson e Ausar Thompson, Cameron Whitmore, Jarace Walker, Anthony Black, Taylor Hendricks e Gradey Dick. Dopo i primi dieci inviti, sono stati resi noti anche gli ulteriori nove: Bilal Coulibaly, Cason Wallace, Nick Smith, Dereck Lively, Kobe Bufkin, Jalen Hood-Schifino, Jett Howard, Jordan Hawkins e Keyonte George. Entro pochi giorni dovrebbero essere invitati altri quattro o cinque giocatori.

La NBA individua i venticinque ‘prescelti’ tramite serrate comunicazioni con i general manager e i presidenti delle franchigie. Ogni squadra deve indicare i venticinque giocatori che si aspetta siano chiamati per primi. Non sempre però i pronostici sono rispettati. Jaden Hardy l’anno scorso ha dovuto attendere fino alla scelta numero 37.

Chi scegliesse di partecipare alla grande notte in presenza, starà nella cosiddetta green room. Si tratta di uno spazio di fronte al palco dove i giocatori, con le loro famiglie e i loro agenti, aspettano di sentire il loro nome chiamato dal commissioner Adam Silver. Con l’allontanarsi della pandemia il numero di accompagnatori per ragazzo è salito rispetto all’anno scorso: da 5 a 10.

