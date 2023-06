Questi Denver Nuggets verranno ricordati per sempre per aver regalato alla città il primo titolo NBA della sua storia: tra loro ci sarà ovviamente anche coach Mike Malone, colui che ha plasmato questa squadra di campioni. Nonostante i festeggiamenti, Malone avverte: questo è solo l’inizio, Denver punta a creare una vera e propria dinastia.

Mike Malone: “Ho realizzato il mio sogno. Questo titolo è merito di tutti, dalla squadra alla città”

Una partita molto combattuta quella di Gara 5, ma alla fine Denver è riuscita a spuntarla e a dare inizio ai festeggiamenti: il tanto sperato titolo NBA, finalmente, è arrivato. Un percorso lungo e delle volte tortuoso, ma alla fine Mike Malone e i suoi Nuggets sono arrivati in cima e, ora, possono godersi il paesaggio.

Una vittoria storica che, però, alimenta ancora più la fame di gloria di Denver. Per coach Malone questo è solo il primo passo per creare una vera e propria dinastia, come racconta nella conferenza stampa post partita:

“Questa notte ho dormito come un bambino, anche se mi svegliavo ogni due ore piangendo. Questa è la fine di un lungo viaggio: sono entrato in questo mondo circa 23 anni fa e sognavo di diventare head coach, poi quello di vincere il titolo NBA e oggi ci sono riuscito. Questo è solo l’inizio. Ricordo le parole di Pat Riley: all’inizio non sei nessuno, poi giochi per farti notare, successivamente diventi una squadra vincente e lavori finché non diventi un contender e, quando poi vinci il titolo e sei campione, puoi iniziare una vera e propria dinastia. Questo è il nostro obiettivo! Il titolo è di tutti: della città, della proprietà e dei giocatori. Ringrazio la mia famiglia: sono un uomo fortunato”

