Nikola Jokic nominato MVP delle NBA Finals 2023: “Ora possiamo tornare a casa”

Ora è ufficiale, Nikola Jokic ha vinto il premio di MVP delle NBA Finals 2023. Non si poteva pensare altrimenti, poiché il serbo è stato autore di una postseason davvero clamorosa. Oltre a ottenere il titolo che tanto desiderava, il lungo ha trascinato i Denver Nuggets al titolo NBA, sconfiggendo i Miami Heat 94-89 in Gara 5 alla Ball Arena. Jokic ha chiuso la contesa con 28 punti, 16 rimbalzi e 4 assist. Come ogni avversario che i Nuggets hanno affrontato in questa postseason, gli Heat hanno avuto pochissime risposte per Jokic. Quando gli è stato chiesto come ci si sente ad essere un campione NBA, il serbo ha risposto in campo a Lisa Salters di ESPN in questa maniera:

“È bello, è bello. Il lavoro è finito e ora possiamo tornare a casa.” “Siamo una grande squadra, non abbiamo vinto individualmente, ma per chi avevamo al nostro fianco. Crediamo uno nell’altro e abbiamo rapporti profondi. Il trofeo è importante, abbiamo fatto una cosa incredibile, ma le relazioni umane lo sono di più”.

Jokic MVP delle Finalis, Thomas: “Lui è il miglior giocatore NBA”

Ora che ha vinto un campionato e conquistato il titolo di MVP delle finali, il serbo può essere considerato a tutti gli effetti una leggenda di questo sport. D’accordo con questa lettura è Isiah Thomas, un NBA Hall of Famer che ha fatto la storia con i suoi Detroit Pistons a cavallo tra gli anni 80 e 90:

“Quello che ha fatto anche da un punto di vista statistico, lo colloca di diritto nella categoria delle leggende. Non so se c’è qualcuno che abbia mai avuto numeri di quel tipo nelle finali NBA come ha fatto lui.”

Thomas ha poi ribadito che Jokic è il miglior giocatore NBA in circolazione, senza alcun dubbio:

“Ehi, in questo momento, quando sei il campione e la tua squadra vince il titolo, sei il miglior giocatore e la migliore squadra in circolazione. Il miglior giocatore nella lega ora è lui. E la squadra migliore sono i Denver Nuggets. È un campione NBA. Può dire di essere il miglior del mondo anche solo per un giorno. E tutti lo riconoscono.”

Jokic è il giocatore scelto al Draft nella posizione più bassa di sempre (41a scelta assoluta al secondo turno nel 2014) a vincere l’MVP delle finali, superando Dennis Johnson, il quale era stato scelto al 29esimo posto assoluto nel 1979. Il lungo diventa anche la terza scelta del secondo turno a vincere l’MVP delle finali, unendosi a Willis Reed e Johnson (Moses Malone ha vinto l’MVP delle finali del 1983 con i Philadelphia 76ers ma non ero stato scelto da una squadra NBA perché aveva iniziato la sua carriera nell’ABA con gli Utah Stars).

Inoltre, Jokic – insieme ad Antetokounmpo, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Tim Duncan e Hakeem Olajuwon – diventa il sesto giocatore non americano nella storia a portarsi a casa il premio delle finali.

Leggi Anche

I Denver Nuggets vincono il titolo NBA per la prima volta nella loro storia

NBA Draft 2023: molti scout preferiscono Brandon Miller a Scoot Henderson

NBA Finals, gara 5 costa cara: biglietti fino a 50 mila dollari