Boston Celtics, Brad Stevens conferma coach Mazzulla per prossima stagione NBA

Quando una stagione NBA si chiude in modo rocambolesco, dopo una Gara 7 conquistata in rimonta dallo 0-3 e sfuggita di mano, è naturale porsi qualche domanda. In casa Boston Celtics il management sembra aver già ottenuto le risposte che cercava per dar seguito al progetto tecnico avviato proprio quest’anno con l’esordiente coach Mazzulla.

Boston Celtics in continuità: confermato Mazzulla

Brad Stevens, che nella passata offseason si assunse la responsabilità della decisione riguardante Udoka, (oggi a Houston) ha tracciato nella giornata di venerdì un bilancio dell’anno andato in archivio. Un estratto delle dichiarazioni riportate dal sito ufficiale dei Boston Celtics.

“Se si considerano la posizione in cui si è trovato e i traguardi raggiunti nel complesso dal gruppo, penso abbia fatto un ottimo lavoro. Guardando al quadro generale, abbiamo una squadra che ha chiuso seconda in attacco e difesa nella lega, ha vinto 57 partite e ha avuto una chance sul proprio campo per andare alle NBA Finals. […] A me è sempre servita un’estate intera di pianificazione, pensieri e organizzazione per farmi trovare pronto e sottolineare i concetti che ritenevo rilevanti su base quotidiana. […] Non c’è dubbio che anche per lui sarà ora un enorme vantaggio.”

