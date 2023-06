Ore impegnative per il commissioner NBA Adam Silver che, poco prima di Gara 1, ha toccato vari punti: dalla presentazione delle Finals fino a Ja Morant, questione delicata che riguarda da vicino la lega. La vicenda si è arricchita di nuovi elementi e la decisione finale sul giocatore verrà presa solo al termine della serie tra Denver e Miami.

Il caso Ja Morant – apparso per la seconda volta in un video sui social mentre impugnava una pistola – tiene banco nel mondo NBA, con molti addetti ai lavori e non che attendono curiosi la prossima mossa della lega. Decisione che è stata presa ma, come spiega Adam Silver nella conferenza stampa pre-Finals, verrà resa pubblica solo alla fine della serie:

Adam Silver says he expects the decision regarding disciplinary action against Ja Morant to be announced soon after the Finals finish. https://t.co/2NivsK72hL

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 1, 2023