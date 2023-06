NBA Finals, Nikola Jokic: “Non sono un leader, adoro giocare con Aaron Gordon”

I Denver Nuggets tengono a bada gli avversari con un super primo tempo e si aggiudicano Gara 1 delle NBA Finals. Nikola Jokic è stato anche questa notte il migliore in campo per i suoi. Il serbo ha chiuso con una tripla doppia da 27 punti, 14 assist e 10 rimbalzi. Parlando del suo ruolo nella squadra, ha detto che si assume le responsabilità in campo, ma non si sente un leader, soprattutto nello spogliatoio:

“No, non sono un leader. Abbiamo diversi veterani che fanno un lavoro davvero ottimo e riescono a farci concentrare sulle cose importanti. Se li ascolti, hanno sempre delle cose molto intelligenti da dire”

Jokic ha chiuso con 8/12 di tiro dal campo e 10/12 ai liberi. Nel primo tempo, però, ha tentato pochi tiri. A fine partita ha detto che il suo obiettivo è vincere le partite, e vuole aiutare la squadra nel modo migliore:

“Si tratta di letture. Non voglio forzare i tiri, cerco di non farlo mai. C’erano un paio di compagni che stavano andando molto bene. AG [Aaron Gordon] stava giocando molto bene, e avevamo vantaggio a dargli la palla. Io faccio qualsiasi cosa mi conceda la partita”

Il serbo ha poi elogiato la grande prestazione di Aaron Gordon, che ha chiuso la serata con 16 punti e ha dato un contributo fondamentale in entrambe le metà del campo:

“Adoro giocare con lui. Amo giocare con quel tipo di giocatore – un lungo dominante, se ha senso dirlo. La cosa migliore che ha fatto è stata accettare il suo ruolo, e sta facendo un grandissimo lavoro. Oggi ha giocato benissimo. Gli abbiamo continuato a dare la palla, ed è stato perfetto nel pitturato. Probabilmente è il nostro miglior difensore, lui e KCP [Kentavious Caldwell-Pope], e penso sia molto difficile difendere per tutta la partita contro il miglior giocatore avversario”

Jokic ha poi commentato la pallacanestro giocata da Denver:

“Penso che giochiamo una buona pallacanestro, non è bellissima né eccezionale. E’ il modo in cui ho imparato a giocare, ed è bello giocare in questo modo. Giochiamo in un modo molto bello, e tutti si impegnano nel farlo”

