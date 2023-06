Gallinari archivia la 15ª stagione NBA con il rammarico Finals: “Avrei voluto giocare”

Nella notte NBA è andato in scena il primo atto delle NBA Finals 2023. Miami, che vi arrivava a due giorni di distanza dalla Gara 7 vinta contro Boston, si trova a inseguire 0-1 nel parziale contro i Denver Nuggets. Tornando ai Celtics, ai quali non è riuscito il back to back per contendere l’anello, registriamo il messaggio diffuso via social da Danilo Gallinari. Mai in campo nella stagione da poco conclusasi per infortunio, il Gallo ha commentato su Twitter l’esito dei Playoff biancoverdi. Appuntamento, comunque alla prossimo autunno.

Il tweet di Danilo Gallinari sulla stagione NBA dei Boston Celtics

Ecco il messaggio postato dal giocatore italiano.



“La mia 15ª stagione NBA si è conclusa. Mi sarebbe piaciuto giocare, debuttare con questa maglia, di fronte a questi incredibili tifosi. Mi sarebbe piaciuto aiutare i miei compagni e vederci arrivare fino in fondo. Ci vorrà del tempo per accettare questa sconfitta, ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto dando tutto come collettivo. Da domani [1 giugno ndr.] testa e gambe al lavoro per la prossima stagione, la numero 16 in una lega che sa sempre regalarmi emozioni alle quali non mi abituerò mai.”

